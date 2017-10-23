Beşiktaş golü yedi uyandı !

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 17'ye yükselterek 24 puanı bulunan lider Galatasaray'ı takibini sürdürürken, Beşiktaş da puanını 15'e yükseltti.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerine geri döndü. Deneyimli futbolcu, hafta içinde takımının Hoffenheim ile deplasmanda oynadığı mücadelede forma giyememişti.

GÖKHAN İNLER VE KERİM FREİ YEDEK

Turuncu-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler ve Kerim Frei, eski takımları Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gökhan ve Kerim'i, yedekler arasında tuttu. Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncularını karşılaşma öncesinde tribünlere çağırdı. Futbolcular da taraftarlarının sevgi gösterisine alkışlarla karşılık verdi.

MOSSORO 100. LİG MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in orta sahasında görev yapan Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro, Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2014-2015 sezonunda turuncu-lacivertli ekibe transfer olan deneyimli futbolcu, oynadığı 99 lig maçında 12 kez fileleri havalandırmıştı.