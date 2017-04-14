Beşiktaş iyi başladı, kötü bitirdi

Lyon Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş'ın golünü 15. dakikada Babel atarken, ev sahibi Lyon'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tolisso ve 84. dakikada Fabri'nin büyük hatası sonrasında Morel kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaşıyor. Dev maçın başlamasına dakikalar kala arbede çıktı, Lyonlu fanatik taraftarların bulunduğu güney tribününden onlarca Lyonlu bir anda sahaya girdi, bu nedenle maçın başlaması gecikti. Olay öncesi bir grup Lyonlu taraftarın da Türk taraftarlara saldırdığı belirtiliyor.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi. Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

Maçın saat 22.05'te başlaması gereken mücadelede 22.50'de başladı. Lyon kulübü ise taraftarlarının tribünlere atılan meşaleler nedeniyle sahaya girdiği yönünde bir açıklama yaptı. Sahaya inen Lyonlu taraftar sayısının 2 bini bulduğu belirtiliyor.