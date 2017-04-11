Spor Haberleri Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Lyon maçına hazırlanıyor
11 Nisan 2017 Salı 19:42 tarihinde eklendi.
 
Tedavisine devam edilen Quaresma idmana katılmadı
 
 
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışamsı, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
 
Basına kapalı antrenmana tedavisine devam edilen Ricardo Quaresma katılmadı.
 
Beşiktaş, yarın saat 12.00'de özel uçakla Lyon'a gidecek son çalışmasını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.