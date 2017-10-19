Beşiktaş Monaco Deplasmanına Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda ülkemizi temsil eden ve geride kalan 2 haftada topladığı 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş yarın Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip Monaco ile oynayacağı maçtan puan veya puanlar alarak ayrılması halinde şampiyonlar liginde gruptan çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.



Türkiye saatiyle 21:45’te Monaco II. Louis Stadı’nda oynanacak müsabakayı Sırbistan futbol federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek.



Ligde oynadığı maçlarda kötü bir performans ortaya koyan ve son oynadığı 3 lig maçından sadece 1 puan alan siyah beyazlılar Fransız temsilcisi Monaco karşısında moral arayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce oynadığı karşılaşmalarda Portekiz’de Porto’yu 3-1 ve Vodafone Park Stadı’nda Alman temsilcisi Leipzig’i 2-0’lık skorlarla geçen Beşiktaş topladığı 6 puanla G grubunda lider bulunuyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Monaco deplasmanında üçüncü maçına çıkacak Beşiktaş Fransa deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarında elde edeceği en yüksek puana ulaşacak.



Beşiktaş daha önce 7 kez yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup aşamasında 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında olmak üzere en fazla 7 puan toplayabildi.



2003-2004 sezonunda şu anda milli takımın başında yer alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 7 puan toplayan Beşiktaş geçtiğimiz sezon da Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maç sonunda 1 galibiyet 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak bu başarıyı tekrarlamıştı.



Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ilk 2 maçını kazanma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Beşiktaş Monaco karşısında bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.



Beşiktaş takımının Monaco karşısında en güvendiği isimlerin başında takımın şu ana dek şampiyonlar liginde oynadığı 2 maçta fileleri 2’şer kez sarsan Ryan Babel ve Anderson Talisca geliyor.



Bu arada temsilcimizde Caner Erkin Monaco ile oynanacak karşılaşmada kart görmesi halinde şampiyonlar liginin dördüncü haftasında Beşiktaş’ın kendi sahasında oynayacağı Monaco maçında forma giyemeyecek. Futbol ile ilgili en son haberleri ve en yüksek oranları 1xbet mobil giriş adresi üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.



Kaynak: www.mobil-bahis.pro