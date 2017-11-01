Beşiktaş, Monaco'yu elinden kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Fransız ekibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş ile Monaco 1-1 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında, Beşiktaş ile Monaco 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin tek golünü 54'üncü dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydederken, Fransız ekibi Monaco'nun golü 45'te Lopes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 10, Monaco 2 puana yükseldi.
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