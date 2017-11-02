Beşiktaş'a kötü haber, Caner !

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Caner Erkin'in Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik hakaretleri nedeniyle 4 ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle aldığı 2 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in aldığı toplam 43 bin 500 TL'lik para cezasında da indirime gitmedi.

Tahkim Kurulu'nun 2/11/2017 tarihli kararları şu şekilde:

"1. E.2017/394

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 22.09.2017 tarihli 67 sayılı toplantısında aldığı karar ile değiştirilen FDT'nin Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar başlıklı 38. maddesinde yapılan değişikliğin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/398 - K.2017/409 - Ek

Şuhut Belediye Hisar Spor Kulübü'nün, Kurulumuzun 21.10.2017 tarih ve E.2017/398 - K.2017/409 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 14/1. maddesi uyarınca talebin usulden reddine, oybirliği ile,

3. E.2017/401 - K.2017/417

Niğde Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcu Doğukan Genç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.12.2016 tarih ve E.2016/84 - K.2016/779 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2017/402 - K.2017/418

Futbolcu Ömer Can Sokullu'nun, Karşıyaka Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve E.2016/747 - K.2017/440 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/403 - K.2017/419

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, menajer Batur Altıparmak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.08.2017 tarih ve E.2017/199 - K.2017/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddine; faizin sadece asıl alacağa uygulanması suretiyle, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/406 - K.2017/420

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Yakup Kırtay hakkındaki AFDK'nın 16.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının 7 günlük itiraz süresi içinde yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

7. E.2017/407 - K.2017/421

TKİ Tavşanlı Linyit Spor Kulübü futbolcusu Muhammet Aksoy'un, AFDK'nın 12.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammet Aksoy'un, rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/408 - K.2017/422

Muş Spor FC Kulübü futbolcusu Samet Madalı'nın, AFDK'nın 26.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Samet Madalı'nın, müsabaka hakemine karşı eylemli sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan FDT'nin 36/5-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2017/409 - K.2017/423

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

10. E.2017/410 - K.2017/424

Sarayköy 1926 Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Cengiz Çoban hakkındaki AFDK'nın 26.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Cengiz Çoban'ın, müsabaka bittikten sonra rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2017/412 - K.2017/425

Gözlemci Mecit Mustafa Keskin'in, lisansının iptaline yönelik 06.09.2016 tarihli MHK işlemine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

12. E.2017/413 - K.2017/426

Adana Demir Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Robert Ndip Tambe hakkındaki PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/288 - K.2017-2018/337 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Robert Ndip Tambe hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 4.333,33 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

13. E.2017/414 - K.2017/427

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, kulüp idarecisi Ural Aküzüm ve kulüp görevlisi Hasan Tankaya hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/266 - K.2017-2018/323 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp idarecisi Ural Aküzüm'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp görevlisi Hasan Tankaya hakkında müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."