Spor Haberleri Beşiktaş'a şok; 4 maç ceza

Beşiktaş'a şok; 4 maç ceza

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ryan Babel'in kırmızı kart cezasının faturası ağır olacak.

Beşiktaşa şok; 4 maç ceza
17 Ekim 2017 Salı 18:58 tarihinde eklendi.
 
 
Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor.
 
43. Madde şöyle açıklanıyor: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.
 
Maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.
 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Kırmızı kart gören Ryan Babel de disiplinlik oldu.