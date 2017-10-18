Beşiktaş'a şok; 4 maç ceza

Hollandalı futbolcunun kartı Kural Dışı Hareketler (43. madde) kapsamına alındı. Maddeye göre Babel'in 2 ila 4 maç arasında ceza alması bekleniyor.

43. Madde şöyle açıklanıyor: Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

Maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, oyuna girdikten 2 dakika sonra Ahmet İlhan Özek'e yaptığı sert hareket netinesinde oyundan ihraç edilmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Kırmızı kart gören Ryan Babel de disiplinlik oldu.