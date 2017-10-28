Beşiktaş'ın kabusunu 'İspanyol Boğası' bitirdi

Süper Lig'de 10. hafta maçlarında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanındaydı. Çekişmeli geçen mücadele 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyşe son buldu. Beşiktaş bu skorla kazanamama serisini bitirdi. Kara Kartal Cenk Tosun'un 8. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Akdeniz ekibi 26'da Welinton'un müthiş golüyle eşitliği sağladı. 87. dakikada suskun golcü Negredo, güzel bir kafa golüyle skoru belirledi. Beşiktaş bu skorla 18 puana yükseldi. Alanyaspor ise 11 puanda kaldı. Beşiktaş 11. haftada Göztepe deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Akhisarspor'a konuk olacak.