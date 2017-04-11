Beşiktaş'ta adayların listeleri açıklandı

Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.
İşte adaylar ve listeleri;
Divan Başkan Adayı : Tevfik Yamantürk
Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek
Başkan Adayı : Yalçın Karadeniz
Osman Akalın
Ersan Aksoylu
Rasim Kara
Serdar Keskin
Erdinç Kavandalı
Cemil Cengiz Sayar
Başkan Adayı : Hüseyin Kemal Çiloğlu
Bülent Tatar
Batur Gültekin
Tahsin Yeşildere
Orhan Ertanhan
Tamer Ulusal
Adnan Akkerman