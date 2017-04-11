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Beşiktaş'ta adayların listeleri açıklandı

Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.

Beşiktaşta adayların listeleri açıklandı
11 Nisan 2017 Salı 19:42 tarihinde eklendi.
Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.
 
İşte adaylar ve listeleri;
 
Divan Başkan Adayı : Tevfik Yamantürk  
 
Fethi Hinginar
 
Fikret Kuzucu
 
Turgay Pirinç
 
İlhan Gölvan
 
Korkut Soydan
 
Haluk Özgerçek
 
 
Başkan Adayı : Yalçın Karadeniz
 
Osman Akalın 
 
Ersan Aksoylu
 
Rasim Kara
 
Serdar Keskin
 
Erdinç Kavandalı
 
Cemil Cengiz Sayar
 
 
Başkan Adayı : Hüseyin Kemal Çiloğlu
 
Bülent Tatar
 
Batur Gültekin
 
Tahsin Yeşildere
 
Orhan Ertanhan
 
Tamer Ulusal
 
Adnan Akkerman