Beşiktaş'ta divan seçimi sona erdi

Vodafone Arena'da yapılan olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimine tek aday olarak giren Tevfik Yamantürk, kullanılan 927 oyun 875'ini alarak başkan seçildi.

Üyelere teşekkür konuşması yapan Yamantürk, "Bu sonuçlardan kendi adıma pay çıkarmıyorum. Beşiktaş camiası huzura oy vermiştir. Beşiktaş aldı başını gidiyor. Beşiktaş şahlandı, Kartal kanatlandı. Bizim vazifemiz buna yardımcı olmaktır. Herkese şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yamantürk'ün ekibinde Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan, Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek yer alıyor.