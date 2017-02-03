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Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı

ÖTV beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Mobilyadaki ÖTV ise yüzde 8'e düşürüldü.

Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı
03 Şubat 2017 Cuma 10:53 tarihinde eklendi.
Bakanlar Kurulu, beyaz eşya ve bazı elektrikli ev aletleri ile küçük gemi ve yatlardan alınan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) Nisan ayı sonuna kadar sıfırladı.
 
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre beyaz eşya olarak bilinen buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, termosifon, klima ve bazı elektrikli küçük ev aletlerinden yüzde 6.7 oranında alınan özel tüketim vergisini 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. 
 
Aynı kararda mobilya ürünlerine uygulanan yüzde 18 KDV de yüzde yüzde 8’e indirildi. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.

DHA
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