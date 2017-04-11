Beyoğlu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.30'da Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi Çağlayan istikametinde meydana geldi. Ahmet Faruk Tomaki idaresindeki 34 SF 1468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarpıp yanmaya başladı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Tomaki araçtan çıkmayı başarırken, yan koltukta oturan Emirhan Demir yanan otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürerek durumu itafiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye Demir'i sıkıştığı yerden çıkardı; fakat sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİLER

İtfaiyenin müdahalesi sırasında olay yerindeki birkaç kişi ile yaralı sürücü Tomaki arasında kısa süreli tartışma ve itiş kakış yaşandı. Çevredekilerin araya girip gerginliğin sona ermesinin ardından, Ahmet Faruk Tomaki ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emirhan Demir’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.