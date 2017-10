Bilardo engel tanımıyor

32 sporcunun katıldığı organizasyona bedensel engelli sporcu Yasin Yıldız da katıldı. Oldukça başarılı bir performans sergileyen Yıldız, turnuvayı dokuzuncu olarak tamamladı. Yıldız, tekerlekli sandalyede bilardo oynamaktan mutluluk duyduğunu ve kendisini daha da geliştirerek hedefinin milli takım formasıyla başarılar kazanmak olduğunu söyledi. Bu konuda görüşlerini aldığımız Türkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Yağmur Arslan, Yasin'in kendilerine başvuru yaptığında çok mutlu olduklarını ve faaliyetin yapılacağı spor salonu yetkilileri ile görüşülerek gerekli düzenlemelerin yapılıp salonun hazır hale getirildiğini söyledi. Bilardonun 7'den 70'e yapılabilen bir spor olduğunu artık ülkemizde özel okullarda ve üniversitelerde ders olarak verildiğini, televizyon yayınlarıyla her kesime ulaştıklarını ayrıca Avrupa ve Dünya'da her yıl tekerlekli sandalye bilardo şampiyonaları düzenlendiğini ve ülkemizde de bu konu ile ilgili çalışmalar yapmayı planladıklarını söyleyen Arslan özellikle hayatlarını tekerlekli sandalye İle devam ettiren bireylerimizin çekinmeden rahatlıkla bilardo oynayabileceklerini ve düzenlenen Türkiye Şampiyonası faaliyetlerine katılmak isteyen bedensel engelli bireyler için fiziki şartların uygun olduğunu söyledi.