'Bir Haremim Olsun İsterdim' isimli sergisini Berlin’de açtı

Açılışına pek çok Berlinli Türk ve Alman sanatseverin katıldığı sergi, Baykam’ın son zamanlarda yaptığı hem tuval resimlerden hem de dört boyutlu seçme eserlerden oluşuyor. Serginin başlığı Baykam’ın şu anda İstanbul Modern Koleksiyonunda bulunan 1987 tarihli aynı ismi taşıyan eserlerinden ilham alınarak seçilmiş. Berlin’de üçüncü kişisel sergisini açan sanatçının çeşitli eserleri bugüne kadar Paris, Cannes, New York, California, Londra, Monaco, Münih gibi dünyanın farklı şehirlerinde sergilendi.

“Bir Haremim Olsun İsterdim” isimli yapıtını ilk kez 1987 senesinde 1. İstanbul Bineali’nde yaptığını hatırlatan Bedri Baykam, sergiyle ilgili olarak, “Şimdi o eserim İstanbul Modern Koleksiyonunda.

Buradaki pek çok resim hem o 1. İstanbul Bineal’indeki konseptle ilişkili hem de Picasso’nun ‘Les Demoiselles d’Avignon’ – Avignonlu Kadınlar resmiyle ve sanat tarihiyle, oryantalist sanatçılarla ilişkide. Aynı zamanda da benim gerek tuval, gerek fotoğraf, gerek dört boyut dediğimiz yüzeyde yaptığım derinlikli, çok katmanlı, ya da tuvallerde çok dokulu işlerin bir yansımasını görecek Alman sanatseverler” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Berlin’deki açılışta, geçen sene Türkçe yayınlanan ‘Eleştirmenlerin Kaleminden Bedri Baykam’ isimli kitabın İngilizcesi, ‘Bedri Baykam as Seen by the Critics’ kitabının dünya lansmanı da gerçekleştirildi. Baykam, Türkiye’den ve farklı ülkelerden toplam 61 sanat eleştirmeninin Bedri Baykam hakkında yazmış oldukları makalelerden oluşan kitabının İngilizce versiyonunu ilk kez Berlin’de tanıttı.

Berlin’li sanatseverler, Bedri Baykam’ın “Bir Haremim Olsun İsterdim” isimli sergisini 15 Aralık 2017 tarihine kadar Galerie Kuchling ’de takip edebilecekler.