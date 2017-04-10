100 yılı aşkın süredir burada oturduklarını belirten mezra halkı, gidecek yerlerinin olmadığını belirterek "Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu Kıjik Mezrası'nın, Erhacı Köyü'nün merasına kurulduğu iddiası ile Erhacı köylüleri dava açtı. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde mahkeme Erhacı Köyü'nü haklı bularak, Kıjik Mezrası'ndaki 24 hanenin yıkımına karar verdi. Mezraya giden Jandarma mahkeme kararını tebliğ ederek, oturanlardan 19 Nisan'a kadar evlerini boşaltmasını istedi. Karar üzerine ne yapacaklarını şaşıran mezra halkı kara kara düşünmeye başladı.

100 YILI AŞKINDIR BURADA YAŞIYORUZ

Mezrada oturanlardan Ali Abakay, gidecek yerlerinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Erhacı köylüleri bizi hep düşman olarak gördü. İki yıl önce de gelip elektrik direklerini kırarak mezrayı karanlıkta bıraktılar. Çocuklarımız lüks lambası ışığı altında derslerine çalıştı. Dünya ile bağımız koptu. Şimdi mezra için yıkım kararı verilmiş. Devlet baba bize yer göstersin, biz de gidelim. Yaklaşık 100 yıldan fazladır burada yaşıyoruz. Şimdi mera vasfına almışlar, Yargıtay da bunu onamış. Jandarma geldi ve '19 Nisan'da evlerinizi boşaltın, yıkılacak' dedi. Biz ne yaparız, nereye gideriz?"

'MEZARLARIMIZI NEREYE GÖTÜRECEĞİZ?'

Doğup, büyüdükleri topraklardan atılmak istendiklerini belirten Mehmet İçen de, "Buranın Erhacı köyüne ait mera olduğu gerekçe gösterilip bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye karar vermişler. Hadi bizi köyden çıkardınız, evimizi yıktınız. Dedelerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın mezarını nereye götüreceğiz? Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz" dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Senem Argıç ise yaşadıklarını unutmayacağını belirterek, "Yıllarca mum ışığında ders çalıştım. Okula gidip, gelirken Erhacı köyünde arabamızı taşlıyorlar. Hep korku ile yaşadım" diye konuştu.

Suat DENİZ / IĞDIR (DHA)