Antalya'nın merkezi konumundaki Kale Kapısı ve Kaleiçi'ndeki esnaf sayısı son 2.5 yılda oldukça azaldığını söyleyen Hasan Kilit, turizmde yaşanan doğal felaketin esnafı derinden yaraladığını belirtti. 4 bin 700 olan esnaf sayısının Rusya uçağının düşürülmesinin ardından 4 bine düştüğünü hatırlatan Hasan Kilit, “700 esnaf iş yapamadığı için kapattı. Piyasa yanıyor. Bu ateşi mutlaka söndürmemiz lazım. Hükümet depremi, sel felaketlerini doğal afet olarak görüyor. Bizim yaşadığımız da doğal felaket. Esnaf bizden çare bekliyor. Biz de hükümetten bekliyoruz. Bir an önce Antalya turizmine sahip çıkılması gerekiyor. Antalya'daki küçük esnaf turizme en çok katma değer sağlayan grup. Devlete en fazla girdi sağlayan turizm sektörüdür. Uçak düşürme ile girdiğimiz darboğaz, hala devam ediyor" dedi.

TURİZMDE YENİ CAZİBE ALANLARI

Antalya'da, doğudan batıya, güneyden kuzeye çok geniş yelpazede esnaf kitlesine sahip olduklarını hatırlatan Hasan Kilit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hükümetimizden bize gelen turistlerin ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmasını istiyoruz. Turizmde yeni cazibe alanları yaratmalıyız. Antalya'nın sadece denizi, kumu ve havası yok. Bu kentte kültür, dağ, yayla sağlık, av turizmi de yapılabilir. Bu alanları da iyi tanıtmalıyız. Ayrıca, esnafa kredi verip borçlandırmak doğru değil. Kredi vereceklerine, ülkeye güveni sağlayıp turizmi canlandırsınlar. Bize kredi değil, turist verin."

GALATASARAY KÖTÜ, EKSTRA DİBE VURDUK

4 yıldır esnaf olduğunu söyleyen Leyla Muradov Duran ise Rus uçağının düşürülmesi ile işlerin iyice azaldığını belirterek, “Son 1 yılda işler daha kötü. Biz Galatasaray ürünlerini satıyoruz. Takımın da bu sezon kötü gitmesi bizi ekstra dibe vurdu. Özellikle, her yıl gelen Alman müşterilerimiz var. Onlar da gelmez oldu" diye konuştu. Ayakkabı işletmecisi Halit Bakaç ise son 1 yıldır işlerinin kötü gittiğini, referandum sonrasını merakla beklediklerini söyledi.