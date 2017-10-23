"Bizim için hayaldi, gerçek oldu"

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Konya'nın Beyşehir Belediyesi'nce ortaklaşa yaptırılan Küçükavşar 2'nci etap konutlarının çekilişi yapıldı. Çekilişte 62 Beyşehirli ev sahibi oldu. İsminin açıklanmasının ardından gözyaşlarına boğulan 35 yaşındaki Yasemin Öz, "Bizim için bir hayaldi, gerçek oldu. Bu hayali kuramıyordum bile" dedi.

Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde Küçükavşar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Beyşehir Küçükavşar 2'nci etap TOKİ konutları' kura çekilişi Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Standart 3+1,124 metrekare 26 konut, 2+1 102 metrekare 10 konut ve B1 tipi alt gelir grubu 2+1, 75 metrekare 26 konut olmak üzere toplam 62 konutun kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş sonucunda 62 kişi, ev sahibi oldu.

''BİZİM İÇİN BİR HAYALDİ"

15 yıldır ev hayali kurduğunu belirten 4 çocuk annesi Yasemin Öz, kurada isminin açıklanmasının ardından sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ev almalarının kendileri için hayal olduğunu belirten Öz, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, 16 yıldır bu anı bekliyordum. Eşim memur, bizim için bir hayaldi, gerçek oldu. Bu hayali kuramıyordum bile. Hayaller gerçek oluyormuş onu anladım. Şu an mutluluk gözyaşları döküyorum. TOKİ'nin evlerine bakıp, ev hayali kuruyordum. Eşim bana 'Fazla hayal kurma yine düşersin' diyordu. Ama hayaller gerçek oldu. 200- 300 kişi arasından seçildik çok mutluyuz. Başka evlere de bakmıştım, ama nasip kısmet TOKİ'ye imiş. 4 çocuğum var ve bu benim için bir rüyaydı. İlk sevincimi paylaştığım kişi annemdi. Sonra eşimi aradım, 'Benimle dalga geçme' dedi. O da inanamadı, bize çıktığına."

38 yaşındaki 3 çocuk annesi Sema Kurt, daha öncede TOKİ'ye başvurduğunu ancak o zaman çıkmadığını belirterek, ''Çok mutluyum 16 yıllık evliyim ve 16 yıldır kiracıydım. Çok şeyler yaşadım, çok taşındım. İnşallah şimdi evim oldu. Allah herkesin gönlüne göre versin." diye konuştu.

63 YILLIK HAYALDİ

63 yaşındaki emekli Yaşar Kırotu, bu yaşına kadar sürekli kiralık evlerde oturduğunu belirterek, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Çünkü belirli yaştan sonra son umut oldu. Devletimiz bize böyle bir imkan sağladığı için Allah razı olsun. Bu anlatılamaz bir duygu. Doğduğumdan bu yana kiracıydım. Kısmet olmadı, nasip bu güneymiş. Allah olmayanlara daha iyisini versin. 63 yıllık bir hayaldi gerçek oldu" dedi.

TOKİ'DEN AYNI GÜN İKİNCİ SEVİNÇ

TOKİ, Beyşehir kent merkezindeki kura çekiminin ardından eskiden belde statüsünde olan Huğlu Mahallesi'ndeki 99 konutunda çekilişini gerçekleştirdi.86'sı 76 metrekare 2+1, 18'i. 112 metrekare 3+1 olmak üzere 99 konutun kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Huğlu Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde 92 müracaatçı ev sahibi oldu. Av tüfeği imalatçısı 2 çocuk babası 40 yaşındaki Mevlüt Uçar, şu an oturduğu evin zemin kat ve rutubetli olduğunu, bu durumdan kurtulmak içinde TOKİ'ye müracaat ettiğini belirtti. Uçar, ''Eski bir evim vardı zemin katta. Bu zamana kadar orada oturdum. Allah yüzümüzü güldürdü 4'üncü kat çıktı, çok mutluyum. Allah herkese böyle sevinç nasip etsin. Eski evimde hep rutubet vardı. Çocuklarım için TOKİ'ye başvurdum. Yeni evime yerleşince gerçekleştireceğim çok hayalim var" dedi.

28 yıl önce eşinin vefat ettiğini belirten 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Ayşe Tuzcu, kirada oturmanın çok zor olduğunu ifade etti. Kendisine TOKİ'den ev çıktığı için mutlu olduğunu belirten Tuzcu, '' Ev çıkınca çok mutlu oldum, ağladım. Sürekli kiralık evlerde oturdum. 28 yıl önce eşim vefat etti, o yüzden yalnız ve kirada olmak çok zordu. Şimdi çok mutluyum. Çok mutlu oldum heyecanımdan kendimi tutamıyorum ağlıyorum" diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Ahmet Zor da, ''İnşallah huzurlu bir şekilde taksitlerini ödemek nasip olur. Eski bir evim vardı, şimdi bu eve kavuşunca çok mutlu oldum. Şimdiki evimde engelli olduğum için tekerlekli sandalye ile evin içine kadar giriyordum. İnşallah ileride zorluk çekmem. Girişleri düzgün yaparlarsa daha güzel olur. Babamdan kalma evde oturuyordum. Bu eve de 4 kardeş ortaktık. Şimdi kendi evim oldu mutluyum" dedi.