Bodrum HDP mitinginde sopalar havada uçuştu

HDP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından referandum öncesi kentteki İskele Meydanı’nda dün saat 17.00’te ’hayır mitingi’ düzenlendi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, halka seslendi. HDP Bodrum İlçe Eş başkanları Belgin Koç ve Fulya Erdoğan, HDP PM üyesi Adalet Aydın, Muğla İl Eş Başkanları Günfer Karadeniz ve Mehmet Kaya’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi katıldı. Koma Sarhat grubunun mini konseriyle başlayan mitingde, canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Konserin ardından il ve ilçe eş başkanları mitinge katılan halkı selamladı. HDP’li Milletvekili Kürkçü, konuşmasına OHAL döneminde referandum yapılmasını eleştirerek başladı. Kürkçü, sandıktan evet çıkması halinde meşru olmayacağını ileri sürdü. HDP’li Kürkçü, sosyal medyadan HDP eş başkanları lehine bir şey paylaşan herkesin sorgulandığını da iddia etti.

MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK

Kürkçü konuşurken 7 kişilik bir grup genç, bariyerle çevrili alanda duran mitingdekilere tepki gösterdi. İki grup arasında su şişeleri, sopa ve levhalar havada uçuştu. Kürkçü, polisleri alanın güvenliğini korumaya çağırdı. Kısa süreli olayın ardından bölgedeki grup polis tarafından uzaklaştırıldı.

Olayın ardından Kürkçü, alandakilere, "AKP’nin hayır dememize engel olmasına, izin vermeyin" diyerek partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Konuşmasını sürdürenÿKürkçü, "Kimi muhalefetini dinamikleri şöyle bir söylenti yayıyorlar. ’Halkların Demokratik Partisi’ni anladık da, Kürtlerin ne yapacağı belli değil. Belki de Tayyip Erdoğan’ı onlar başkan yapmak istiyor’. Bu o kadar tuhaf, o kadar gülünç, o kadar ispat edilmeye uğraşıldıkça gülünçleşen bir şey ki. Sizler, Bodrum’un bütün otellerinde, turistik işletmelerinde bütün tarım işletmelerinde, bütün kimsenin yapmak istemediği işlerinde çalışan sizler hayatınızı ortaya koyarak halklarımızın özgürlüğü için mücadele ediyor, inandırıcı olmuyor, sizin asaletinizden şüphe ediyor. Yerin dibine batsın öyle asalet. Biz de sizden şüphe ediyoruz. Hayır diyeceğiz" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren miting sonrasında alandakiler polis kontrolünde dağıldı. Mitingin sonrası, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.