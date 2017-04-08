Bodrum'da 7 yıl sonra bir ilk

BODRUM'a 7 yıl aradan sonra gelen ilk İsrailli turist kafilesi, lokum ve karanfillerle karşılandı. Bodrum'a bu yıl turizm sezonunda tur operatörü ile en az 15 bin İsrailli turistin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Bodrum'a İsrail'in Tel Aviv şehrinden, Freebird Havayolları'nın Airbus A 320 model uçağı ile gelen sezonun ilk İsrailli turist kafilesi, bugün saat 13.00'te Milas- Bodrum Havalimanı'na indi. TAV Milas Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve turistleri getiren Brontes Travel Seyahat Acentesi Bodrum Müdürü Yüksel Aslan, Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Cemil Bayraktar'ın da katıldığı törende, 180 İsrailli turist lokum ve çiçeklerle karşılandı. Üzerinde Telaviv Bodrum uçuş hattını gösteren pasta ise yetkililer ve Tel Aviv'li uçuş ekibi ile birlikte kesildi.

Eşi ve iki çocuğu ile tatile gelen kafiledeki İsrailli turistlerden 39 yaşındaki fizyoterapist Samir Aburas, daha önce birkaç kez Antalya'da tatil yaptıklarını belirtip, "Çok beğendim. Bu bu kez tatil tercihimizi Bodrum'dan yana kullandık. Türkiye'de tatil yapmaktan çekinmiyorum aksine aile olarak burada çok mutluyuz" dedi.

Karşılama töreninin ardından açıklama yapan Brontes Travel Seyahat Acentesi Bodrum Müdürü Yüksel Aslan, "2009 yılına kadar Flying Carpet Tur Operatörü olarak yıllık 40 bin İsrailli misafiri ağırlayan Bodrum'a yedi yıl sonra ilk kez İsrailli turistleri getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nisan ayında toplam 14 uçuş ile turistleri ilçemize getireceğiz. Mayıs ayından itibaren bu uçuşların sayısı artarak devam edeceği gibi bu yıl yaklaşık 15 bin İsrailli turisti Bodrum'a getirmeyi amaçlıyoruz. 4-7 Mayıs tarihleri arasında İsrail'e Bodrumlu otelciler ve meslek örgütleri ile birlikte bir tanıtım seyahati düzenleyeceğiz. Amacımız bu sayıyı önümüzdeki yıllarda dahada yukarılara çekerek İsraili turist sayısını arttırmak" dedi.

TAV Milas Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ise "Türkiye'nin en iyi ve önemli turist destinasyonlarından olan Milas- Bodrum Havalimanı'na uçuş ağının gelişmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bodrum'da özellikle yurt dışı direkt uçuşların arttırılması için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bodrum'un hak ettiği turizm potansiyeline kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Karşılanan İsrailli turistler, havalimanından otobüslerle ayrılarak Bodrum'da konaklayacakları otellere hareket etti.