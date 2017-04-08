Bolu'da Nisan karı

BOLU'da, bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı bu sabah erken saatlerde kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında lapa lapa kar yağdığını görünce şaşırdı. Kar yağışı altında yürüyerek işyerlerine gidenler şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de Nisan ayında yağan karın altında selfie çekti. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşımı yavaşlattı.