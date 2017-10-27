''Borçlarım var'' notu yazıp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Belediye İşhanı'nda meydana geldi. Borçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Gazi Öztürk, işhanının ikinci katında bulunan hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyerinde "Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne asla bakmam imkansız" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı ipi boynuna geçirip intihar etti. İşhanında bulunanlar, Öztürk'ü tavanda asılı halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayı haber alıp işyerine gelen evli ve çocuğu bulunmayan Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın basın danışmanı İsmet Öztürk’ün ağabeyi olan Öztürk'ün yazdığı nota da incelenmek üzere el konuldu.