Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Borussia Dortmund futbol takımını stada götürecek otobüsteki patlamada Dortmund’un oyuncusu Marc Bartra yaralandı.

Almanya’nın dünyaca ünlü Borussia Dortmund spor kulübünün bu akşam Monaco ile yapacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde patlama meydana geldi. Takım otobüsünün maçın oynanacağı Westfalen Stadion’a giderken, stada yaklaşık 10 kilometre mesafede Wittbräucker Straße üzerinde meydana gelen patlamanın etkisiyle otobüsün camları kırıldı. Borussia Dortmund kulübü resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamada takım oyuncusu Marc Bartra‘nın (26) yaralandığı duyuruldu. 20:45’te başlanacak maçın kadrosunda yer alan İspanyol oyuncunun hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Borussia Dortmund'dan Monaco taraftarına teşekkür

Alman ekibi, tribünlerde beklerken "Dortmund" tezahüratı yapan Monaco taraftarına teşekkür etti

Borussia Dortmund Kulübü, patlama sonrası tribünde bulunan konuk ekip Monaco'nun taraftarları için teşekkür mesajı yayınladı.

Almanya'daki Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı patlama nedeniyle yarın TSİ 19.45'e ertelendi.

Ertelenen maç sonrası tribünlerde endişeyle bekleyen Monaco taraftarı için bir paylaşım yapan Alman ekibi, "Sabır ve anlayışınız, ayrıca 'Dortmund Dortmund' tezahüratlarınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DORTMUNDLU TARAFTARLAR MONACOLU TARAFTARLARA KAPILARINI AÇIYOR

Borussia Dortmund Kulübü ayrıca, Monaco taraftarının güvenli biçimde geceyi geçirmesi için evinde misafir etmek isteyen BVB taraftarlarının #bedforawayfans etiketi ile organize olduğunu bildirdi.

EMRE MOR'UN DURUMU İYİ

Öte yandan Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan da, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.