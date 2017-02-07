Bu belediyede herkes bisiklete biniyor

Belediye personeline 113 bisiklet dağıtan Başkan Kantarcı, halkı bisiklet binmeye özendirmek için personeliyle çoğu zaman işe bisikletle gidip geliyor.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçe merkezinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının ardından bozulan kaldırımları onarım çalışmaları sırasında bisiklet yolu projesi hazırlattı. 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 8 kilometrelik bölümü 2 yılda tamamlandı. Başkan Kantarcı, 20 Ekim 2016'da belediye personeline ulaşımda kullanmaları için belediye imkanlarıyla aldığı 60 bisikleti dağıttı. Başkan Kantarcı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan, 'Fiziksel Aktiviteyi Teşvik' projesi kapsamında talep ettiği 317 bisiklet de ilçeye ulaştı. Bisikletlerin 53'ü dün geri kalan belediye personeline dağıtılırken, diğerleri de daha sonra halka dağıtılacak.

Başkan Kantarcı, bisiklet dağıtım töreninin ardından personeliyle birlikte ilçe merkezinde bisikletle tur attı ve halkı bisiklet kullanmaya davet etti. Halkı bisiklet kullanmaya özendirmek için personeliyle birlikte güzel havalarda işe bisikletle gidip gelen Başkan Kantarcı, ilçe coğrafyasının bisiklet kullanımına müsait olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın fiziksel aktiviteyi teşvik projesini belediye olarak uyguladıklarını söyleyen Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Kazdığımız her yolun üzerine bisiklet yolu yapıyoruz. Bisiklet durakları yapıyoruz. Her türlü hava şartlarında bisiklete binme imkanı sağlıyoruz. Çaycuma'da bize destek olan bir bisiklet topluğu var. Biz kısa sürede bisiklet kültürünü Çaycuma halkına aşılayacağımızı düşünüyoruz. Bugün ciddi sağlık sorunlarına yol açan hareketsiz yaşamı da böylelikle kırmış olacağız. Ben inanıyorum ki Çaycuma bu anlamda Türkiye'de örnek bir proje kenti olacak. Personelimize de bisiklete binmeleri talimatı verdik. Bunu zorlama olarak değil gönüllü olarak yapacaklar. Bizim personelimizi diğer devlet kuruluşları, okullarımız takip ettiği zaman Çaycuma çok daha temiz, gürültüsüz bir şehir olacaktır."

Daha önce ilçe merkezindeki Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı'nı araç trafiğine kapatarak, yaklaşık 1 kilometrelik alanda halkın ulaşımının sağlanması ve daha rahat gezebilmesi için elektrikli golf aracını hizmete sokan Başkan Kantarcı, çarşı bölgesindeki zabıta ekiplerine de elektrikli bisiklet (ginger) dağıtmıştı.