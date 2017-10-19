Bu cami bildiklerinizden çok farklı!

Yeni caminin yapılmasını sağlayan Hamidiye Camii Yaptırma Derneği Başkanı İsmet Yapıcı, ortaya çıkan sıra dışı caminin hikayesini anlattı. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin 22'nci ayetinden esinlenilerek, Azerbaycanlı 3 ressama çizdirilen resimlerle caminin duvarlarını Kırşehir’le özdeşleşen üzüm asması ve kavak ağaçlarıyla süsleyen, çimleri andıran ve sürülmüş tarladan esinlenerek halı, tavanını gökyüzü resimleriyle dizayn eden İsmet Yapıcı, "Biz, camimizi altın varak ve gümüş şamdanlarla süslemedik. Sadece doğayı kullandık" dedi.

Yapıcı, Kırşehir’in en büyük mahallelerinden olan Yenice Mahallesi’nde hızlı yapılaşmayla Yenicelilerin namaz kılıp, ibadetlerini yapabileceği bir camiye ihtiyaçlarının olması nedeniyle harekete geçtiğini belirtti. Mahallede, 1910’lu yıllarda kerpiçten yapılan mescit ve minareyi yıkarak, yeniden modern bir cami yapılması için kolları sıvadığını anlatan Yapıcı, 2 yıllık bir çalışma sonucu camiyi yıktırıp, yeniden ibadete açtıklarını söyledi.

Yıkılan mescit alanının küçük olması nedeniyle bitişiğindeki arsayı da satın alarak, projesini hazırlattığını ve kimseden para talep etmediklerini dile getiren Yapıcı, İstanbul’daki Kırşehirli iş adamlarından Mehmet Mermer’in 550 bin ve Ali Cihan’ın da 400 bin liralık desteğinin yanı sıra derneğe yardımda bulunan hayırseverlerin desteği sayesinde 2 milyon liralık harcamayla camiyi tamamlayarak, ibadete açtıklarını anlattı. Azerbaycanlı ressamlar tarafından iç resimleri yapılan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ile ressam Yalçın Karaca’nın önerilerini de dikkate alarak, Kırşehir’le özdeşleşen kavak ağacı ve üzüm asması fotoğraflarıyla caminin iç dizaynının yapıldığını belirten İsmet Yapıcı, şunları söyledi:

“Kırşehir’e böyle değişik bir cami kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Camimize açık hava konsepti vermeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Aylarca bu konuda çalıştık, herkesten görüş aldık. Sonra da camimizi Bakara Suresi'nin 22. ayetindeki ifadelere uygun olarak giriş bölümüne üzüm asması, pencere aralarına kavak ağaçları, mihraba şelale, tavanına gökyüzü ve bulutlar resmedilen ve zeminine çimeni andıran yeşil renkli halı ve sürülmüş tarlayı andıran bir halı döşettik. Bu halıyı da bir fabrikadan özel olarak dokuttuk. Bu görüntüler camiye gelenleri hayran bırakılıyor. Bize camiyi süslemişsin diyenler de elbette oluyor. Oysa biz camimizi altın varak ve gümüş şamdanlarla süslemedik. Sadece doğayı kullandık. Tam tersine gösterişten uzak, sadece doğayı kullanarak yaptık. Caminin dış duvarında büyük harflerle Arapça ‘Allah’ ifadesi yer alıyor. Bin kişinin gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabileceği bir camimize Kırşehir dışında da büyük ilgi gösteriliyor. Kırşehir’e gelen yüzlerce insan burada kendisini sanki doğadaymış gibi hissederek namazını kılıyor. Camimizin ibadete açılmasında maddi desteklerini esirgemeyen başta Mehmet Mermer ve Ali Cihan hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. ”