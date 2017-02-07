Bu kez, kavga nedeniyle hâkim karşısına çıktı

Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia ediliyor. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı kavga ettikleri için müşteki-sanık sıfatıyla Rüzgar Çetin ve Ahmet İhsan Tigrel avukatlarıyla hazır bulundu.