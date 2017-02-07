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Bu kez, kavga nedeniyle hâkim karşısına çıktı

BEŞİKTAŞ'ta bir polis memurunun şehit olduğu, diğerinin yaralandığı kazada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, bu kez karıştığı bir kavga nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Bu kez, kavga nedeniyle hâkim karşısına çıktı
07 Şubat 2017 Salı 11:48 tarihinde eklendi.
Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia ediliyor. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı kavga ettikleri için müşteki-sanık sıfatıyla Rüzgar Çetin ve Ahmet İhsan Tigrel avukatlarıyla hazır bulundu.