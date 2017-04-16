Bu kez sandığa gittiler

Kuşu Beldesi'nin, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürülmesi nedeniyle 2014 yılındaki yerel seçimlerden bu yana 3 yıldır sandığa gitmeyenler, 3 Nisan 2017 tarihinde tekrar belediye olmaları üzerine, bugün yapılan halk oylaması için kurulan sandıklara akın etti. Tekrar belde statüsüne alınan Kuşu'da 1474 seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için, İlçe Seçim Kurulu tarafından Nurullah Bayram İlk ve Ortaokulu'nda kurulan toplam 4 sandıkta oylarını kullanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturan Kuşulular, 3 yıldan bu yana bu anı beklediklerini ve belediyeliklerinin geri gelmesiyle sandıklara koşarak geldiklerini söyledi. Oy verme işleminin vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yapan Kuşu beldesi sakinlerinden 69 yaşındaki İsmail Akın, "Kuşu halkı olarak 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Belediyeliğimiz geri geldi. Biz de sandığa geldik. Saat 08.00'de oyumu kullandım. Çok mutluyum" dedi.

Beldede oturan 52 yaşındaki Nevzat Bayram da "Oy kullanmak vatandaşlık hakkı. Ancak biz bu hakkımızı 3 yıldır belediyeliğimiz elimizden alındığı için kullanmıyorduk. Bugünkü halk oylamasında sandığa geldik. Oyumuzu hür irademizle kullandık. Bu günleri özlemişiz" diye konuştu. Seçmenlerden 57 yaşındaki Hatice Gültekin de, "Devlet belediyeliğimizi geri verdi. Biz de sözümüzü tuttuk. Sandığa koşa koşa geldik. Sevinçliyiz" dedi.

Kuşu'nun beldeliği alınıp köye dönüştürüldüğünde muhtarlık görevini yapan ve aynı zamanda Kuşu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü olan Feridun Aktay, şöyle dedi:

"Beldemizin nüfusunun 2 binin altına düşmesi gerekçesiyle köy statüsüne getirilmesinin ardından belde sakinleri olarak hukuk mücadelesi başlattık. Bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından devletimiz Kuşu beldemize Simav Kaymakamı Türker Çağtatay Halim'i, 3 Nisan 2017'de kayyum belediye başkanı olarak görevlendirdi. Bunun üzerine vatandaşlarımız daha önce verdikleri sözü tutarak bugün gerçekleşen halk oylaması için sandığa koştu. Daha önce 3 yılda 5 seçimdir gösterdiğimiz demokratik tepkimiz de böylece sona erdi. Vatandaşlarımız özgür iradeleriyle oylarını kullanıyorlar. Kuşulular olarak sevinçliyiz."

NELER OLMUŞTU?

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav İlçesi'ne bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar geçen şubat ayında çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağtatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi.