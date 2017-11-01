Bugün itibariyle başladı

İstanbul- Çanakkale, Çanakkale-İstanbul uçak seferleri, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ve Onur Air işbirliğiyle başladı. Çanakkale Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılacak seferlerle, Çanakkale-İstanbul arası yolculuk süresi 50 dakikaya düştü. Bugün saat 07.10'da 84 yolcuyla 053 sefer sayılı Çanakkale-İstanbul uçuşu Onur Air uçağıyla gerçekleştirildi.



Çanakkale- İstanbul arası uçak seferleri 20 Kasım'a kadar Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü gerçekleştirilecek. Seferler, 20 Kasım'dan itibaren haftanın 7 günü yapılacak. 84 TL'den başlayan fiyatlarla gerçekleşecek uçak seferleri , Gestaş'ın Gestcard öğrenci kartı sahibi yolcuları için gidiş-dönüş 119.90 TL, Gestcard tam yaya kart sahibi yolcular için 149.90 TL olacak.