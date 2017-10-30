Bülent Arınç'tan Melih Gökçek yorumu: Sabrettim ve kazandım

Melih Gökçek'le tartışması ve uzun süre gündemde yer tutan Arınç, "sabrettim ve kazandım" dedi.

"O GİDECEKTİ ZATEN"

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.