Bürokratlara açılış sitemi: Biz yapınca gelen olmuyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin açılışına hiçbir bürokratın katılmamasına sitem ederek, "Gönül, bürokrat olarak bu şehre atanmış ve bizim bu konularda da sorumluluk taşıyan yöneticilerini görmek isterdi; ama maalesef biz yapınca bu hizmetleri gelen pek olmuyor. Ama öbürlerinden birisi geldiği zaman bakıyorsunuz bürokrattan geçilmiyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Kumlubel Mahallesi'nde yıllarca boş duran Belediye Hastanesi binası, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Alzheimer, down sendromu ve otizm spektrum bozukluğu olanların da dahil olduğu 19 yaş ve üzeri zihinsel engellilerin yararlanabileceği merkezin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törenin açış konuşmasını yapan Başkan Büyükerşen, açılışa bürokratların katılmamasına sitem ederek, şunları söyledi:

"Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bana göre son derece önemli sosyal hizmet tesisini açıyoruz. Gönül isterdi ki toplumun çok önemli sorunlarından birisi olan engellilerin eğitimi konusunda belediye olarak bizim gösterdiğimiz ilgini bir parçası da bu şehrin üst derece bürokratları tarafından gösterilseydi. Gönül, Milli Eğitim Müdürünü görmek isterdi burada; çünkü onu geniş ölçüde ilgilendiriyor. Gönül, sağlık müdürünü burada görmek isterdi. Gönül, bürokrat olarak bu şehre atanmış ve bizim bu konularda da sorumluluk taşıyan personellerini, yetkililerini, yöneticilerini görmek isterdi; ama maalesef biz yapınca bu hizmetleri gelen pek olmuyor. Bizim milletvekilleri zaten gelir gelmez Ankara'dadır onların çoğu. Ama öbürlerinden birisi geldiği zaman bakıyorsunuz bürokrattan geçilmiyor, törenin yapıldığı yer alan. Neyse bunu bir sitemim olarak kabul edin."

'PROTOKOLÜ BOZMAK ZORUNDA KALDIK'

Açılışı yapılan binayı daha önce belediye hastanesi olarak düzenlediklerini, burada yaşlı ve yoksulların tedavileriyle bakımlarını yapmayı planladıklarını; ancak açılış izni alamadıklarını anlatan Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Burası vaktiyle yapılmış bir bina. Buraya bir tadil etmek suretiyle yaşlı ve yoksul Eskişehirliler için bir hastane olsun istedik. Donanımını da kısa sürede yaptık. Açacağız, tam o sırada sağlık sistemi değişti. Bütün yetkiler, bu gibi hastaneler ve bakım yerleri de sağlık müdürlüğünün eline verildi. Öyle ki hasta bakıcıdan doktora kadar tayin yetkisi onlarda. İzin verme yetkisi onlarda, her şey onlarda. Hasta yaşlılara, çaresiz insanlara bakım yapacağımız bir yer olarak düşünüyorduk yerine getiremedik. Aynı tarihlerde Gaziantep'te belediye hastanesi vardı, müsaade etmişlerdi. Diğer şehirlerde de kendi partilerin yönetiminde olan belediyelerde açmışlardı. Bize bir türlü verilemedi. Bekledik. Bugün, yarın olur. Belki bize bir ayrıcalık tanırlar dedik olmadı. İçerideki bütün araç gereç ve donanımları da hastanelere resmi, Tıp Fakültesi başta olmak üzere dağıttık. Daha sonra burada otistikler ve yetişkin spastiklerin bakımı için bir tesis olarak kullanılması amacıyla Osmangazi Üniversitesi ile protokol imzaladık. Ve 2 yıl boyunca bu protokolün gerçekleşmesini bekledik, sonunda kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bu hizmeti veremeyeceklerini söylediler. Protokolü bozmak zorunda kaldık."

Binayı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zihinsel Engelliler Gündüz Yaşam Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirten Başkan Büyükerşen, "19 yaşında yani yetişkin ve kendi başına eğitimini ve bakımını sağlayamayacak durumda olan, ailelerine büyük yük olan bu merkezde belediye olarak bu hizmeti üstlenelim dedik. Getirsinler, günün belli saatlerinde burada onlara hem bakalım hem de yeteneklerine göre birtakım beceriler öğretmek suretiyle kendi hayatlarını, kendi yaşamlarını büyük ölçüde ailenin sırtına yük olmadan becerebilecekleri bir hale gelinceye kadar eğitim de verelim. Sonra aile gitsin işini gücünü görsün dışarıda ondan sonra gelsin akşam ailenin ferdini alsın evine götürsün istedik" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, konuşmaların ardından açılışını yaptığı merkezi gezdi.