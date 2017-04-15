Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa Şampiyonu

CEV Challenge Kupası final serisi ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, hafta arasında 3-2 yenildiği Yunanistan'ın Olympiakos Pire takımı ile Bursa'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor rövanşı 3-0 gibi net skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Devlet eski bakanlarından Cavit Çağlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin CEV Başkan Yardımcısı Banu Can Schürmann, Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, izledi.

İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Olympiakos ilk teknik molayı 8-7 önde geçerken, İvana ve Joyce ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir ikinci teknik molaya 16-12 önde geçerken, Fatma, Dora'nın hücumlarıyla ara açıldı ve Bursa Büyükşehir seti 25-15 kazandı.

İkinci sette yine Bursa Büyükşehir fırtınası vardı. Temposunu hiç düşürmeyen yeşil beyazlılar rakibinin dağılmasını iyi değerlendirdi. Büyükşehir Sultanları ilk teknik molayı 8-5, ikincisini 16-9 önde girdi. Etkili hücumların yanı sıra servis atan Bursa ekibi seti 25-16 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla geçti. Olympiakos ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor hücumlarda etkili olunca bir anda 10-8 öne geçti. Büyük heyecan ve çekişmenin yaşandığı seti Bursa Büyükşehir Belediyespor 25-23 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak CEV Challenge Kupası'nı 2015'dern sonra ikinci kez müzesine taşıdı.

Son sayının ardından yeşil beyazlı voleybolcular büyük sevinç yaşadı. Oyuncular daha sonra şampiyonluklarını Timsah yürüyüşü yaparak kutladı.

Olympiakos Pire ve Büyükşehir Belediyespor'un madalya ve kupalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkan vekili Banu Can Schürmann verdi.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nicholas Heckford (xxx/İngiltere), Lisa Danica Viktorini (xxx/Slovakya)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), İvana (xxx) Dora (xxx) (Ceren-Aylin/ libero, Nuran, İkbal, Yaren)

OLYMPİAKOS PİRE: Giota Aikaterina (xx),Malasia (xx), Lamprousi (xx), Lazareviç (xx), Stella Christodoulou (xx), Hippe (xx) (Konomi/libero, Valachaki, Teza)