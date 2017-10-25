Bursa'da avukata bıçaklı saldırı!

Bursa' da Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Cem Fırat, bu sabah adliye binası yakınındaki bürosuna giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Fırat, ambulansla Muradiye Devlet hastanesine kaldırıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:47 tarihinde eklendi.