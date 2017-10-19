Bursaspor Fernandao’da Israrcı

Bursaspor kulübü futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay ara transfer döneminde takıma bir sağ bek ve santrafor transfer etmek istediklerini dile getirdi. Bu konuda basında çıkan Bursaspor’un eski oyuncusu Şener Özbayraklı ile ilgilendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Hasan Parlakay konuya ilişkin olarak “Bir sağ bek istiyoruz. Şener ile bir temasımız olmadı. Fakat Fernandao istediğimiz futbolcu” yorumunda bulundu.



Parlakay AA muhabirine verdiği demeçte Süper Lig’de son oynadıkları Osmanlıspor maçında teknik adam Paul Le Guen’in yeni bir sistem denediğini belirtti.



Bu sisteme takımın oldukça iyi bir tepki verdiğini belirten Bursaspor futbol şube sorumlusu “Osmanlıspor karşısında net bir galibiyet aldık. Taraftarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Takımlarını çok iyi desteklediler” dedi.



Süper Lig’in son iki haftasında Galatasaray ve Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyetlerin ardından son oynadıkları Osmanlıspor maçının öneminin daha da arttığını belirten Parlakay bu maçtan 3 puanla ayrıldıkları için son derece memnun olduklarını belirtti.



Ligin dokuzuncu haftasında Sivas deplasmanında Demir Grup İnşaat Sivasspor ile karşılaşacaklarını belirten Parlakay bu maçı kazanmak istediklerini belirterek “Sonuç ne olur kestirmek zor fakat sahada taraftarımızı mutlu edecek bir futbol oynamak istiyoruz” yorumunda bulundu.



Takımın eksikleri olduğunu bildiklerini kaydeden Parlakay ara transfer döneminde bir sağ bek ve bir santrafor almak istediklerinin altını çizdi.



Bursaspor futbol şubesi sorumlusu ara transferde Fenerbahçe’de oynayan eski futbolcuları Şener Özbayraklı ve Fernandao için girişimde bulunacakları yönünde basında çıkan iddialara ilişkin olarak Şener ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını belirterek takıma bir sağ bek takviyesi yapmak istediklerini ve bunun için ellerinde alternatiflerin olduğunu söyledi. Ayrıca eski futbolcuları Fernandao ile ilgili olarak “istediğimiz adam” ifadesini kullanan Parlakay oyuncuya olan ilgilerini açıkça ortaya koydu.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönmek istediğini yönetime bildiren takımın yıldız ismi Pablo Batalla’nın en az 1 sene daha takımda kalmasını istediklerini belirten Parlakay bu konuda takımın teknik patronu Paul Le Guen’in de aynı fikirde olduğunu belirtti. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri cebinizden takip etmek ve en yüksek oranlar ile bahis oynamak için bets10 mobil uygulama ve betboo mobil sitelerini tercih edebilir, yüksek kazançlar sağlayabilirişniz.