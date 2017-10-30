Spor Haberleri Büyük maç kazanamayı unuttu

Büyük maç kazanamayı unuttu

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.

Büyük maç kazanamayı unuttu
30 Ekim 2017 Pazartesi 10:34 tarihinde eklendi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, Igor Tudor döneminde büyük maç kazanmayı unuttu.
 
Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı 6 maça çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu 6 maçta galip gelemezken 1 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 10 gol gördü.
 
İşte Igor Tudor'un Galatasaray'ının büyük maç karnesi...
 
27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
 
18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0
 
10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0
 
23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
 
22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
 
29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1