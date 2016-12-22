Büyükşehir Belediyesi'nden trafiğe neşter

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında kentin trafik ve ulaşım sorununa kökten çözüm getirecek pek çok önemli projeye start verecek. Hazırlıkları süren yatırımlar arasında kentin en uzun tüneliyle Otogar'a bağlanacak 7 kilometrelik yol, Alsancak Tüp Geçidi, Marina Kavşağı altgeçidi, Narlıdere ve Buca metroları ile Fuar İzmir bağlantı yolu gibi dev projeler yer alıyor.

İzmir'in raylı sistem alanında tarihinin en büyük yatırımlarıyla geleceğe hazırlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Her yıl daha da artan bir ivmeyle gerçekleştirdiğimiz ulaşım yatırımları 2017 yılında zirveye çıkacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 hedeflerine çok daha erken ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Kocaoğlu'nun çizdiği bu hedef doğrultusunda, 2017 yılında atacağı adımlarla kentteki ulaşım altyapısı alanında adeta devrim yapacak. Raylı sistem projelerinde çok önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzun tüneliyle Buca'dan Otogar'a bağlanacak 7 km'lik yol, Alsancak Tüp Geçidi, Marina Kavşağı Altgeçidi, Fuar İzmir bağlantı yolu, Onur Mahallesi Karayolu Köprüsü, Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Karayolu Geçidi gibi yeni yol, kavşak ve geçitlerle de şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

İŞTE İZMİR TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK PROJELER

Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu arasında bağlantı yolu İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda çığır açacak bir projeyi hayata geçirmek için 2017 yılında inşaat çalışmalarına başlayacak. Konak, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlaması planlanan 2.5 kilometresi derin tünelle aşılacak toplam 7 kilometre uzunluğundaki yol projesiyle, Homeros Bulvarı Otogar'a kadar uzatılacak; İzmir'in trafik sorununa bir neşter daha vurulacak. “Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu" adı verilen ve bünyesinde tamamı kent sınırları içinde olan en uzun tüneli de barındıracak proje iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. Birinci etapta 2 bin 500 metre uzunluğunda "iki tüp tünel", ikinci etapta ise 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında viyadüklerin yüzde 80'ini, tünelin ise yüzde 40'ını tamamlayacak. İzmir Çevre Yolu'ndan Fuar İzmir ve Aktepe Mahallesi'ne bağlantı sağlayacak yol ve kavşak düzenlemesi, yeni yılın yatırım planları arasında yer alıyor. Yapılacak bağlantı kavşağı ile çevre yolunu kullanarak Aydın, Ankara, İstanbul ve Gaziemir istikametinden gelenler Fuar İzmir'e kesintisiz olarak ulaşabilecek. Ayrıca Aktepe, Peker, Aydın, Emrez ve İhsan Alyanak mahallelerine Akçay Caddesi üzerinden kavşak bağlantısının yapılacağı Şehit Süleyman Ergin Caddesi alternatif olarak kullanılacak ve bölgeye ulaşım kolaylaşacak. Alsancak bölgesinde Sait Altınordu Meydanı, Atatürk Caddesi ve Vahap Özaltay Meydanı'nın yayalaştırılması kapsamında, Liman Caddesi ile Şair Eşref Bulvarı arasında karayolu derin tüneli yapılacak. Proje ile bölgede yaklaşık 400 metre uzunluğunda yeni bir yaya ve bisiklet aksı oluşturularak Konak Tramvayı, İZBAN ve yaya bisiklet erişimi bütünleştirilecek. Projelendirme çalışmalarının yılın ilk aylarında tamamlanarak 2017 yılı içinde yapımı için çalışmalara başlanılması hedefleniyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile İzmir-Çeşme Otoyolu arasında kesintisiz trafik akışının sağlanması için yaklaşık 800 metre uzunluğunda (350 metre kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş toplam 4 şeritten oluşan karayolu altgeçidi inşa edilecek. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2017 yılının ilk aylarında yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor. Yeşillik Caddesi'nde kesintisiz ulaşım için bir adım daha atılacak. Dostluk Bulvarı ile devamı niteliğindeki Şehit Teğmen Volkan Koçyiğit Bulvarı'nın Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada kesintisiz karayolu ulaşımının sağlanması amacıyla, yaklaşık 600 metre uzunluğunda 2 geliş-2 gidiş toplam 4 şeritten oluşan karayolu üstgeçidi inşa edilecek. İzmir Çevre Yolu'nı Yamanlar Viyadüğü kesiminde Onur ve Yamanlar mahallelerin bağlayacak yeni bir karayolu köprüsü yapılacak. Ilıca Deresi üzerinden 7351 sokak ile 7371 sokağı bağlayacak 200 metre uzunluğundaki yol ve köprü imalatı için proje çalışmaları tamamlandı. 2017 yılında projenin yapımına başlanması planlanıyor. Anadolu Caddesi üzerinde kesintisiz ulaşımın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi için Maltepe Caddesi bağlantısında 360 metre uzunluğunda (90 metre kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş toplam 4 şeritten oluşan karayolu altgeçidi inşa edilecek. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılında yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor. İzmir metrosunu Evka 3'ten Fahrettin Altay'a kadar uzatarak 19 kilometreye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, hattı Narlıdere'ye kadar projenin imalatına bir an önce başlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak güzergah üzerindeki günlük yaşamı ve sosyal hayatı etkilememesi için “derin tünelöle geçilecek metro hattının projesi tamamlandı. Buca'nın ulaşım sorununu kökten çözecek metro projesi için 2017 yılı ortalarında yapım ihalesine çıkacak. Üçyol-Buca Metro hattı 11 istasyondan oluşacak. İzmir Banliyö Esbaş İstasyonu - Gaziemir Yeni Fuar Alanı arasında çift hatlı ve 2 istasyonlu monoray sistemi ile Fuar İzmir'e ulaşımı kolaylaştıracak. 2.2 kilometrelik havai hat, Türkiye'nin ilk monorayı olacak.