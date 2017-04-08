Çakar, Demirören'e seslendi

Geçmiş dönemin FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, mobil uygulaması bip'deki "10 numara muhabbet" kanalına yaptığı açıklamalarda yine tartışma yaratacak.

"10 numara muhabbet" kanalı ve Beyaz TV yorumcusu , aynı zamanda Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, "Video hakem olsaydı, lider Başakşehir'di sözünü tekrarlayarak Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e seslendi: "Video Hakemi bana verin"

Çakar'ın ses getirecek açıklamalar şöyle:

"Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, MHK başkanlığı istemem, video hakem benim konum, bakın; talibim diyorum, verin bana video hakemi... Sizden 1 lira para da istemem... Sistemin bütün teknolojik alt yapısını ben yapayım. Hataları indireyim, tamamını değil ama bakın, yarı yarıya indirebiliyor muyum, indiremiyor muyum , para da istemem diyorum sizden , gönüllü yapacağım."

Ahmet Çakar video hakem olsaydı ligin puan durumundaki sıralamasının da farklı olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Karabük maçında verilmeye penaltı ve diğer maçlardaki pozisyonlar, Başakşehir'in hakemlerle kaybettiği çok net hakem hataları var. Bunlar video hakem ile düzeltilir. Bir de Beşiktaş'ın hakemlerle kazandığı , tırnak içinde "haram puanları" düş, şu anda Başakşehir 3 puan önde liderdi. Quaresma, Trabzon'da ayak kırmaya girdi, es geçildi mesela...Yani diferans 7-8 puan, sezon başından beri olsa bu video uygulaması puan durumundaki sıralama değişik olurdu.

Fenerbahçe de çok hakemle puan kaybetti."