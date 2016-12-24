Çakar lambalı otomobille kaçakçılık

ŞANLIURFA'da yol kontrolü sırasında durdurulan çakar lamba' takılı otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 600 paket ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa- Mardin karayolunda oluşturulan kontrol noktasına yaklaşan 'çakar lamba' takılı Serdar A. yönetimindeki 06 EV 6004 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis sürücü Serdar A.'yı gözaltına aldı.

Otomobildeki 'çakar lamba'nın kaçak sigara sevkiyatı sırasında yakalanmamak için takıldığı belirtildi.