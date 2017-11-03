Çamaşır makineleri de akıllandı!

Akıllı şehirler ve binalar yaygınlaşmadan önce enerji tasarrufu sağlayan; bizim yerimize düşünen, akıllı beyaz eşyalar Türk insanının en çok tercih ettiği modeller arasında yerini aldı.



Ev alanlar ve ev taşıyanlar akıllı beyaz eşyaları tercih ediyor!



Beyaz eşya satan mağaza yöneticilerinin verdikleri bilgilere göre, sağladıkları enerji tasarrufu ve teknolojik kolaylıklar bir yana ev işlerinde kusursuz iş görmeleri fiyatları biraz tuzlu olmasına rağmen yeni ev alanların veya beyaz eşyalarını değiştirenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.



Yeni evlenen çiftlerde evlerini döşerken akıllı beyaz eşyaları tercih ediyor!



Bununla birlikte Türkiye’de yaz demek düğün dernek demek. Evin en önemli alışverişi beyaz eşyaları almak için alışverişler de tüm hızıyla devam ediyor. Sürekli gelişen ve geliştirilen teknoloji burada da yeni evlenenlerin imdadına koştu. Yeni nesil beyaz eşyalar içerdikleri çılgın teknolojilerle artık özellikle çalışan çiftlere evde büyük kolaylıklar sunuyor. Yine beyaz eşya satan mağaza yöneticilerinin verdikleri bilgilere göre yeni evlenen çiftlerde evlerini döşerken tercihlerini akıllı beyaz eşyadan yana kullanıyor.



Beyaz eşya akıllandı, sektör yeni bir boyuta ve ekonomiye geçti!



Sektörün uzmanları dünyada 2020 yılı itibarıyla 20 ila 30 milyar adet akıllı cihazın internete bağlı olacağını tahmin ediyorlar. Bu da bugün bağlanabilir cihazlar pazarını 60 milyar dolardan 5 kat büyüterek 2020'de 300-350 milyar dolar seviyelerine getirecek. Bu durum çok büyük bir Pazar anlamına geliyor. Benzer şekilde bu süreçte internet kullanıcı sayısı da artacak. 2012'de dünya nüfusunun yüzde 34'ü internete bağlanırken, 2020'de bu rakamın yüzde 50 seviyelerine gelmesini bekleniyor. Bu da bi kaç trilyon dolarlık ekonomiden bahsetmek anlamına gelecek.”



LG 2 çamaşır makinesini birleştirdi, akıllandırdı ve ortaya TWINWash çıktı!



Bugün akıllı beyaz eşya konusunda en yenilikçi ve devrimci fikirleri, ürünleri insanlığın tüketimine sunan LG’yi inceleyeceğiz: Akıllı beyaz eşyayı Türk insanının beğenisine ve tüketimine sunan ilk şirketlerden biri olan LG, THINQ teknolojisi ile geliştirdiği yeni akıllı beyaz eşya serisi ile tüketicilere buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, fırınlarını ve robot elektrikli süpürgelerini uzaktan yönetme imkânı sunuyor.



LG TWINWash, çamaşır makinesi modeli bugünlerde en çok konuşulan ve en çok satılan beyaz eşya olmuş. Biz de bugün neden bunun tercih edildiğini sorusuna yanıt arayacağız. Benim en çok ilgimi çeken kısmı şurası oldu: NFC Tag OnWi-Fi özelliği. Kullanıcıların Yünlü, Bebek Bakımı veya Soğuk Yıkama gibi yeni yıkama programlarını akıllı telefonları ile makinelerine indirmelerini sağlıyor. Smart Diagnosis/Akıllı Teşhis özelliği ise size servis çağırmadan önce cihazınızın sorununu akıllı telefonunuz vasıtasıyla öğrenebilme imkânı sunuyor. Yani SmartThinQ özelliği bir başka! LG TwinWash SmartThinQ özelliği, çamaşır makinesine akıllı teknoloji yeteneği kazandıran farklı bir özellik. Yıkamayı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmenize ve izlemenize imkân veriyor. Bu özellik ile sahip olduğunuz çamaşır makinesi sınıfının en üst düzeyine ulaşmış oluyorsunuz.



Titiz hanımlara ve beylere de şunu söylemeden edemeyeceğim: LG TWINWash aslında 2 farklı çamaşır makinesinin birleşiminden oluşuyor. Üstte yer alan makine 17 kg yıkama ve 10 kg kurutma kapasitesine sahip. Altta yer alan ve mini makine olarak adlandırılan çamaşır makinesi ise 3.5 kg yıkama kapasitesine sahip. Aslında genel olarak baktığımız zaman TwinWash 20.5 kg’lık kapasite ile Türkiye’nin ev tipi kategorisinde en büyük yıkama kapasitesine sahip çamaşır makinesi.



TWINWash teknolojisinden az da olsa bahsetmek gerekirse de öncelikli olarak TurboWash 2.0 sayesinde ön tarafta bulunan ikili püskürtme ünitesi ile kıyafetlere doğrudan konsantre deterjan karışımı püskürtülüyor. Kazanın üst tarafındaki yüksek basınçlı püskürtme üniteleri tarafından yüksek devirli programlarda püskürtülen su partikülleri sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor. Bu sayede pamuklu program 30 dakikadan daha fazla bir süre kısaltılmış oluyor. TurboSteam teknolojisi yeni nesil kurutma makinelerinin performansına seviye atlatıyor. TurboSteam özelliği ile kurutma evresinde kıyafetlere püskürtülen sıcak buhar sayesinde kurutmama veya aşırı kurutma sorunu ortadan kalkıyor, kıyafetlerin çekmesi engelleniyor ve kırışıklıkları açılıyor.



Sanırım bu özellikleri evini yenileyenlerin ve yeni evli çiftlerin bu yaz neden LG TWINWash’ı tercih ettiklerini açıklıyor.