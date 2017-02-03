Çarptığı yaşlı adama müdahale edilirken kaçtı

İZMİT'te, yaya geçidinden geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Top'a otomobil çarptı. Ahmet Top'a sağlık ekibi müdahalede bulunurken sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kaza, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçinden geçmeye çalışan Ahmet Top'a sürücüsü belirlenemeyen 26 BM 253 plakalı otomobil çarptı. Halkın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Tok'a müdahalede bulundu. Otomobil sürücüsü bu sırada aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Ahmet Top kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.