Cem Küçük, Fox TV'yi topa tuttu; ''Bedelini ödeyecekler''

FOX TV’de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu referandum yayınında eski MHP’li Meral Akşener ve Ümit Özdağ, CHP’li Erdoğan Toprak ve bir hukukçu YSK’nın mühürsüz pusula ve zarfların da geçerli sayılabileceği kararının ardından sonuçların ‘şaibeli’ olduğunu söyledi. Toprak, “Kılıçdaroğlu bu sonuçların şaibeli olduğunu söylüyor” dedi. Diğer isimler de AA verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve YSK verilerinin daha geride olduğunu dile getirdi.



‘Bedelini ödeyecekler’



Bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden FOX TV’yi hedef alan Küçük, kanalın anayasal düzene karşı suç işlediğini öne sürerek, “Fox TV’de şu an darbeye çağrı yayını yapılmaktadır. Ey millet uyanın. Seçimin meşru sonucunu tanımıyorlar. Fox TV’de alenen anayasal düzene karşı suç işleniyor. Bu seçim 1946 seçimi gibi hileli deniyor. Bedelini ödeyecekler” diye yazdı.



‘Millet teyakkuza geçti’



FOX TV’de hukuksuz ve askeri darbe çağrısı yapılan sözlerin bulunduğunu ve bunların incelendiğini savunan Küçük, “Milletin çoğunluğu teyakkuza geçmiştir. Fox TV bariz şekilde ordunun içini tahrik ediyor. Bu suçtur. Bu millet bunu kabul etmez” dedi.



Özkök ve Beki de hedefte



Küçük’ün hedefinde programın konuğu gazeteciler Ertuğrul Özkök ve Akif Beki de vardı: “Ertuğrul Özkök ve Akif Beki bu seçimi gayrimeşru buluyorlar. Esas siz gayrimeşrusunuz. Amacınınızı biliyoruz. Fox TV’nin tüm kaydı şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca işleniyor. Çok açık söylüyorum FOX TV açıkça suç işliyor. Bunun çok ağır bedeli olur.”











Medyaradar