Cenk Tosun Öldürücü Silah

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda temsilcimiz Beşiktaş’ın deplasmanda Monaco’yu 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenmesi Fransız basının geniş yer buldu.



Ülke spor basınında yer alan haberlerde geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösteren Monaco’nun son bu sezon şampiyonlar ligi grup aşamasında hiç de iyi bir performans çizmediği vurgulanırken Beşiktaş’ın sahada gösterdiği performansla galibiyeti hak eden taraf olduğu belirtildi.



Le Monde gazetesi Monaco’nun geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir grafik çizdiği şampiyonlar ligine bu sezon iyi başlayamadığını belirterek takımın 3 maçta topladığı 1 puanla grupta son sırada olduğunu ve son oynanan Beşiktaş maçından yenik ayrılarak gruptan çıkma şansını zora soktuğunu savundu.



Beşiktaş taraftarının maç sonrası yaşadığı sevinç gösterilerine yer verilen haberde şampiyonlar liginin dördüncü haftasında 1 kasım tarihinde İstanbul’da oynanacak maçta Monaco’yu son derece ateşli bir atmosferin beklediği belirtildi.



L’equippe gazetesinin haberinde Beşiktaş karşısında Monaco’nun son derece kötü bir performans ortaya koyduğuna vurgu yapılarak kırmızı beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş karşısında aciz kaldığı belirtildi.



France Info’da yer alan haberde Monaco karşısında Beşiktaş’ın maçı baştan sona domine ettiği ve gruptaki liderliğini sürdürdüğüne vurgu yapıldı.



Le Parisien gazetesi ise Monaco’nun matematiksel olarak gruptan çıkma şansı devam etse bile Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu oyun ile işinin oldukça zor olduğu belirtildi.



Le Figaro gazetesi ise Monaco’nun Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin eşeğine geldiğini belirttiği haberde maçta 2 gol atan Beşiktaş ve milli takımın golcüsü Cenk Tosun’un performansını “Cenk Tosun öldürücü bir silah. Monaco’yu adeta golleriyle cezalandırdı” manşetiyle ön plana taşıdı.



Haberde aynı zamanda Monaco takımının başarılı santraforu Falcao’nun da maçta oldukça istekli olduğu belirtilirken bu performansın galibiyet için yeterli olmadığı belirtildi. Futbol ile ilgili en güncel haberleri ve en yüksek oranları youwin mobil gibi en iyi mobil bahis siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.