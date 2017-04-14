Cep telefonundan 'Köstebek Fetullahçı İstihbaratçılar' çıktı

Dosyaya gelen yazılarda sanıkların cep telefonunda ByLock uygulaması bulunmadığı, bir sanığın cep telefonunda "Köstebek Fetullahçı İstibharatçılar" dosyası bulunduğu, bir sanığın cep telefonunda da Asphalt 8 Airborne isimli oyun dosyasında haberleşme sağlandığı kaydedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davanın 10. duruşmasına tutuklu yargılanan 27 rütbeli asker katılırken 34 tutuksuz erden gelen olmadı.

SANIKLARIN HİÇBİRİNDE BYLOCK BULUNMADI

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmanın başında dosyaya gelen yazıları okudu. Dosyaya gelen yazılara göre sanıkların cep telefonunda ByLock uygulamasına rastlanmadığını söyleyen Başkan Öztürk, sanıkların darbe gecesi Whatsapp ve mesajlarının ayrıntılı dökümünün geldiğini belirtti.

'ASKER YÖNETİME EL KOYDU' MESAJI ATMIŞLAR

Sanıkların Whatsapp ve mesajlarının ayrıntılı dökümüne göre bazı sanıkların darbe gecesi 22.38'den sonra yakınları ve bazı kişilere yolladıkları mesajlarda, "Sıkıyönetim ilan edildi", "Asker yönetime el koydu", "Sabiha Gökçen'i kapatmaya gidiyoruz" yazdıklarının, bazı sanıkların da, "Ne olduğunu anlayabilmiş değiliz" şeklinde mesaj attıklarının tespit edildiğini belirtti.

'KÖSTEBEK FETULLAHÇI İSTİHBARATÇILAR' DOSYASI

Bazı sanıkların cep telefonlarında şüpheli materyallere rastlandığını kaydeden Başkan Öztürk, tutuklu sanık Üstteğmen Uğur Can Bekhan'ın cep telefonu ve diğer digital materyallerinde, "Köstebek Fetullahçı İstihbaratçılar" dosyası bulunduğunu, şüpheli bir Excel dosyası bulunduğunu, şifreli olduğu için bu dosyanın açılamadığını söyledi. Başkan Öztürk, Behkan'ın digital materyallerinde ayrıca Tevhid isimli bir dosyaya da rastlandığını kaydetti.

Tututlu sanık Uzman Çavuş Ferdi Erdoğdu'nun cep telefonunda Fetulahçı Terör Örgütü mensubu darbecilerin, cemaat hiyerarşisine tabi olan kişilerin kişisel haberleşme aracı olarak kullandıkları Asphalt 8 Airborne isimli oyunun yüklü bulunduğunu, bu oyun içerisinde de haberleşme sağlandığına dair bir takım verilerin tespit edildiğini söyledi.

Başkan Öztürk, gelen yazılarda tutuklu sanık Uzman Çavuş İbrahim Donat'ın Bank Asya'da düşük miktarlarda para transferleri yaptığına ilişkin bilgi bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı tarafından darbeye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu özetlenerek okundu.

Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına başlandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.