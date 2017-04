CHP'den flaş çıkış: 'Gerekirse Meclis'ten çekiliriz'

Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anaysa değişikliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir diz hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.

"DEMOKRATİK TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ BUNUN İÇİNE MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE MECLİS'TE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE GİRER"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK Toplantısının gündemini ve kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin konuştu.

Böke, kesin olmayan referandum sonuçlarından sonra tüm haklarını kullanacaklarını belirterek Meclis'ten çekilmenin de bunlar arasında olabileceğini söyledi. Böke, "Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde tartışmalı hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yüceltmeye ihtiyacımız var. Demokratik tüm haklarımızı kullanacağız bunun içine meclis'ten çekilmek de meclis'te çalışmaya devam etmek de girer" dedi.