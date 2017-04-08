CHP'li gençten, Binali Yıldırım'a mektup

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin 30 yaş altı gençlere mektup gönderdi. Başbakan Yıldırım'ın bir mektubu da Manisa'da CHP Yunusemre İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Sevil Buse Cebeci'ye ulaştı. Mektubu okuyan Gençlik Kolları Başkanı Sevil Buse Cebeci, Başbakan Yıldırım'a yanıt verdiği knedi mektubunu posta yoluyla gönderdi.

Mektubunda Başbakan Binali Yıldırım'a sorular yönelten Cebeci, "Sayın Binali Yıldırım referanduma gittiğimiz bu süreçte sizi yakından takip ediyorum. Yapılmak istenen anayasa değişikliğini sonsuz bir hevesle savunuyor, ancak söylemlerinizi asla yasal bir zemine oturtmuyorsunuz. Adeta genel seçimlere hazırlanıyor ve seçim vaatleri sunuyorsunuz. Değiştirilmesini hayal ettiğiniz anayasayı anlatmıyor, hayır diyenlerle takışıp duruyorsunuz. Ancak biz gençler, 16 Nisan'da siyasi partileri değil, anayasa değişikliğini oylayacak olduğumuzu biliyor ve bununla ilgili olarak aydınlanmak istiyoruz. 'Yeni anayasa ile güçlü iktidar ve sürekli istikrar sağlayacağız' diyorsunuz. Soruyorum, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olan ve beş genel seçimin dördünde tek başına iktidara gelen AK Parti, 15 yıldır kazanamadığı gücü ve istikrarı anayasanın hangi maddesi ile kazanacak? 'Yeni anayasa ile terör sona erecek' diyorsunuz. AK Parti iktidara gelmeden önce bitme noktasına gelen terör, 2002 yılından bu yana gözlerimizin önünde her yıl güçlendi, çoğaldı ve etki alanını arttırdı. Soruyorum AK Parti 15 yıldır sona erdiremediği terörü anayasanın hangi maddesi ile sona erdirecek?" dedi.

AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik cinsel istismar, ölümcül iş kazaları, tutuklu gazeteci sayısının arttığını öne süren Cebeci, 15 yıldır sağlanamayan güven ortamının nasıl sağlanacağını sordu. AK Parti iktidarında işsizliğin yüzde 12.1 oranına yükseldiğini savunan CHP'li Cebeci, mektubunda "Çalışmak isteyen gençlerin beşte biri iş bulamıyor. Soruyorum, AK Parti'nin 15 yıllık iktidar döneminde gençler henüz karnını bile doyuramıyorken seçilme yaşından eşit olarak faydalanabilmeleri anayasanın hangi maddesi ile koruma altına alınmaktadır? 'Yeni anayasa ile başkanı ve hükümeti sizler seçeceksiniz' diyorsunuz. Milletin tamamını temsil etmesi ve kucaklaması gereken, kriz zamanlarında milleti bir araya getirecek olan tarafsız cumhurbaşkanının siyasi partiyle ilişiğinin kesilmesi şartını kaldırıyorsunuz. Soruyorum, bir siyasi partinin üyesi ve genel başkanı olabilen başkan herkesin başkanı olabilir mi? Bu başkanın kurduğu hükümet bağımsız kalabilir mi? Yeni anayasa ile cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine tek başına karar verme yetkisi olacak. Vermek istediğiniz bu yetki meclisi feshetme ile eş anlamlıdır. Güçlü meclis diyor, aksine meclisi başkanın altında etkisizleştiriyorsunuz. Soruyorum, milletin seçtiği vekilleri tek bir adamın feshedebilmesinin amacı nedir? Dünya, seçim barajlarını kaldırmaya doğru giderken, Türkiye'de çok seslilikten neden korkulmakta, millet iradesi neden koruma altına alınmamaktadır? 'Yeni anayasa ile yargı bağımsız ve tarafsız olacak' diyorsunuz. Hakim ve savcıların bağlı olduğu kurulun büyük çoğunluğunu cumhurbaşkanının atamasını istiyorsunuz. Soruyorum, tüm hakim ve savcıların başkanlık koltuğunda oturan siyasi parti başkanına, dolayısıyla onun partisinin il ve ilçe başkanlıklarına bağlanmasını neden istiyorsunuz? Huzursuz ve mutsuzuz, işsiziz, açız, korkuyoruz, teker teker ölüyoruz! Ve soruyorum, tek derdimiz anayasa mı" ifadelerini kullandı.

"HAYIR DİYECEĞİM"

Cebeci şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan; memleket sevdasıyla yanıp tutuşan genç bir yurttaş olarak mektubunuza cevap veriyorum. Cumhurbaşkanının 'Cumhurun Başı' olarak kalması ve milletin tamamını temsil etmesi için ve yukarıda saydığım gerekçelerle 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında hayır diyeceğimi bildiriyor, makamınızı korumanız için sizi de hayır demeye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ve hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."