CHP'li Özel, kriz yaratan 'O' ismin istifasını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi'nin Kula İlçesi Kurşunlu Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan başkanlığı üyeliğinden istifasını verdiğini açıkladı. Türkmen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına uyduğunu belirten CHP'li Özel, "Başkanlık divanı üyesi Elif Doğan Türkmen az önce başkanlık divanından istifa ettiğine dair dilekçesini TBMM'deki nöbetçi katipliğe sundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisinin istifa etmesini uygun olacağını ifade etmiş, bu beklentisini iletmişti. Elif hanımda Genel Başkanın talebi üzerine TBMM'ye Başkanlık divanından dilekçeyi bugün nöbetçi memurluğa verdi. Konuyla ilgili pazartesi günü gerekli işlem meclis başkanlığı tarafından yapılacaktır" diye konuştu.