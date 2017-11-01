CHP'li vekilden mide bulandıran iddia!.. Soruşturma başlatıldı!

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ahmetli ilçesindeki bir lisenin pansiyonunda kalan 9'uncu sınıf erkek öğrencilerinin, 12'nci sınıf öğrencileri tarafından oyun bahanesiyle cinsel taciz ve şiddete uğradığını iddia etti.

Biçer, konuyu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sordu. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

CHP Manisa Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Tur Yıldız Biçer, Ahmetli'deki bir lisenin bahçesindeki pansiyonda yaşandığı ileri sürülen cinsel şiddet ve taciz iddialarını, TBMM gündemine taşıdı. Biçer, şunları söyledi:

"Bana ulaşan bir velinin iddiasına göre olay, 13 Ekim tarihinde okulun pansiyonunda yaşanıyor. 9. sınıf erkek öğrenciler, aynı pansiyonda kalan 12. sınıf erkek öğrenciler tarafından oyun oynatılarak taciz ediliyor. Bu durum velilere bildiriliyor. Veliler de vakit kaybetmeden 16 Ekim tarihinde okul yönetimine başvuruyor. Okul idaresi olayı velilerine anlatan bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası veriyor. Olayın ardından veliler 20 Ekim tarihinde Ahmetli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hem öğrenciler hem de okul yönetimi hakkında şikayette bulunuyor. Olayın emniyete intikal etmesinin ardından okul idaresi çocukların okuldan uzaklaştırma cezasını geri çekiyor ve olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Çocuklarımıza yapılan bir cinsel istismar ve şiddet olayının üstü asla örtülemez. Suçlular gereken cezayı almalı."

CHP'li Biçer açıklamasında ayrıca, cinsel istismar ve taciz olayını yaşadığı iddia edilen öğrencilerin velilerinden 6'sının Ahmetli Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SORU ÖNERGESİ

Tur Yıldız Biçer yaşanan olayın kendisine iletilmesinin ardından hemen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından cevaplandırılması üzere TBMM'ye soru önergesi verdiğini kaydetti. Biçer önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Lisenin pansiyonunda yaşanan cinsel taciz ve şiddet ile ilgili olaydan Bakanlığınız haberdar mıdır? 9. sınıf öğrencilerinin, 12. sınıf öğrencileri tarafından tacize uğradıklarına dair okul yönetimi tarafından anlatıldığı ifade edilen olayın doğruluğu araştırılmış mıdır? Olay ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Pansiyonda görevli kişilere herhangi bir hukuki işlem uygulanmış mıdır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren okul yurdunda bu şekilde bir olayın gerçekleşmesini nasıl açıklayacaksınız? Bu olayın sorumluları hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?"

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Manisa Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise iddialarla ilgili "Konuyla ilgili gerekli şikayetler bize ulaştı. Vakit kaybetmeden gerekli soruşturmayı başlattık. Şu anda olayın nasıl olduğu, ne olduğu konusu hakkında soruşturmanın sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.