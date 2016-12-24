CHP'li vekilden Milli Eğitim'e, 'Neden İHH?' sorusu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) damgasının bulunduğu, 'Halep'e Yol Açın' başlığı ile okullarda dağıtılan bağış zarfları ile yine MEB ve İHH arasında yapıldığı öne sürülen protokol kapsamında 'iyilikte yarışan sınıflar' adı altında gerçekleştirilen okullarda para toplama uygulamasını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sordu.

CHP'li Bakan, her ay devam edecek şekilde sürekliliği bulunan, bağış miktarının da belirlendiğini dile getirdiği kampanyanın 'Gönüllülüğü' fiilen işlevsiz kıldığını, fişlenme korkusunu arttırdığını, öğrenci, veli ve öğretmenler üzerinde baskıya dönüştüğünü öne sürdü. Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, "Protokol kapsamında sınıflara kumbaralar konulduğu ve öğrencilerin her ay bu kumbaralara kimi okullarda 100 TL, 30 TL veya 90 TL gibi limiti belli bağış yapılmaya zorlandığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa ve Bakanlığın konuyla ilgili bilgisi varsa, niçin bir işlem yapılmamaktadır" diye sordu.

"NEDEN İHH? BAKANLIK BU İŞİN NERESİNDE?"

Murat Bakan, Millet Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

"İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliğinde birlik ve evrensellik çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşu olan ve tüm dünya tarafından onaylanan Türk Kızılayı'nın Halep'e yardım kampanyası devam ederken; MEB neden hakkında olumsuz birçok iddialar bulunan ve bu iddiaların birçoğu da Suriye ile ilgili olarak gündeme gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile protokol imzalamayı tercih etmektedir? Toplanan para yardımlarının takibi, paraların nereye harcandığı, bu harcamaların kaydının tutulması, Suriye'ye gönderilen yardımların kontrolü, ulaşımı, ulaştıysa orada nerelere teslim edildiği gibi konularda Bakanlık işin neresindedir?"