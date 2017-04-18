CHP'liler YSK kapısında kuyrukta

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, "İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi" dedi.

CHP'li Aksünger, beraberindeki partili grupla YSK'ya geldi. Burada, YSK Başkanı Güven ile görüşen CHP'li heyet, çıkışta açıklamalarda bulundu. Bugün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Tam hukuksuzluk alanındaki itirazlarımızı yapacak arkadaşlarımız. Öğleden sonra dilekçelerimiz buraya ulaşacak. Bugün aslında bizim nelere itiraz ettiğimizi, teknik anlamda nelere itiraz ettiğimizi konuştuk. Yüksek Seçim Kurumu mutlaka toplanacak ve bir karar verecek bu konuyla ilgili. Bizim birinci amacımız bize göre, şaibe şüpheleri çok yüksek olan çok önemli 3, 4 tane konu var ki, bunların sonuçlandırılması nihayeti var. Bizim önemsediğimiz en önemli konu seçim günü yapılan ve bizim itiraz ettiğimiz kanunsuzluklar. Bunlar teknik olarak sorunların dışındaki konular bizim açımızdan. Doğu Ve Güneydoğu'da yaşanmış bir sürü sıkıntı var, bunlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını belgelemiş durumundayız. Binlerce sandıkta şikayet edeceğiz, suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

"İNSANLARIN KAFASINDA SORU İŞARETİ VAR"

CHP'li Erdal Aksünger, ayrıca insanların kafasında soru işaretleri bulunduğunu savunarak, şunları söyledi: "Biz toplumun hakkını aramak için buraya geldik. Biz sadece 'Hayır'ın hakkını aramak için buraya gelmedik. Tüm herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Ben biraz önce Çankaya'da 240'ın üzerinde 'Hayır' çıkan sandıkta bu şekil sorunu olan özellikle mühürsüz olduğu için söylüyorum onlarında iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Yani biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik. Ama görüyoruz ki şu anda ortada ciddi bir baskı var. Devlet gerçekten şu anda millete karşı baskı halinde. Bizim gördüğümüz o. Bu referandumunda bir vesileyle şaibe, gölge düşmüş noktaların hepsini aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulundan gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi"

Öte yandan YSK önünde toplanan ve referandumun iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, ellerindeki dilekçelerle uzun kuyruklar oluşturarak, bina girişinde bekleyişlerini sürdürdü.