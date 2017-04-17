CHP'yi isyan ettiren video

CHP'li Tezcan söz konusu video ilgili şunları söyledi:

Oy pusulaları ve zarfları, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir. Yok etmektir. Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir.

"SOSYAL MEDYADA ÜRETİLMİŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Özellikle bir videomuz var, sayım sırasında. Sosyal medyada üretilmiş bir görüntü değil. Gerçek bir görüntüdür. Bu uygulamanın nasıl bir seçim yaptığımızı en çıplak şekilde gösterdiğini birlikte göreceğiz. Bu bizim avukat arkadaşımızın, kadın arkadaşımızın açık uyarısı itirazıdır. Sonuçta YSK tercih mühürlerinin kullanılacağını genelgeyle belirlemesine rağmen, evet mühürleriyle ilgili karar vererek bir başka usulsüzlüğe yol açmıştır. YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, bizi buraya getiren irade bunu istiyor demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır.