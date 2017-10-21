Ciciş Esra’ya hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mağdur olarak yer alan E. A. ile mağdur müşteki H. C.’nin suç tarihinde trafik polis olarak görev yaptıkları belirtildi. Polis memurlarının, olay tarihi olan 5 Haziran 2012’de TEM otoyolu Güney Tekstilkent ayrımı mevkiinde sorgu cihazından sorguladıkları aracın trafikten men edilmiş olduğunu görerek aracı durdurdukları anlatıldı.

Araçla ilgili yasal işlemelerin yapılması için aracı kullanan Esra Ersoy’dan sürücü belgesini ve araç ruhsatını aldıkları, çıkan tartışma sırasında polis memuru H. C.’nin, Esra Ersoy’un kolunu çekiştirerek sıktığı öne sürüldü.

Bunun ardından Esra Ersoy’un da polis otosunun yanına gelerek görevli polis memuru E. A.’ya tokat attığı, daha sonra kendi aracına binerek araç kapılarını içeriden kilitlemek suretiyle hakkında yasal işlem yapılmasını engellemek için olay yerinden araçla kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Esra Ersoy’un olay yerinden kaçmasını engellemek için polis memuru E.A.’nın, polis otosunu yolun sağ şeridine çapraz şekilde çektiği, Esra Ersoy’un polis otosuna sol arka kapıdan çarparak polis otosunda maddi hasar meydana gelmesine neden olduğu belirtildi. Olay sonucunda polis memurları H. C. ve E. A. ile Esra Ersoy’un adli rapora göre basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaralandıkları ifade edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya müşteki sanık Esra Ersoy ve polis memurları H.C. ve E.A. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, dosyada araştırılacak başka bir husus kalmadığını belirterek davayı bitirdi. Sanık Esra Ersoy’un üzerine atılı nitelikli mala zarar verme suçunun işleniş şekli, kastın yoğunluğunu göz önüne alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanık Esra Ersoy’un görevi yaptırmamak için direnme iddiasıyla ilgili olarak da polise tokat atması direnirken yaptığı bir eylem olduğu kanaatine varılarak suç konusunun önem ve değeri meydana gelen neticenin ağırlığı ve sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alarak 5 ay 27 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme Esra Ersoy’a verdiği cezalarla ile ilgili olarak erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme müşteki sanık polis memuru H.C.’nin, Esra Ersoy’u “Kasten yaralama” suçunu işlediği iddiasına yönelik olarak ise sanığın kastının bulunmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi.