1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller'in referandum oyu belli oldu. Referandum sürecinde Bahçeli'ye karşı "Hayır" çalışmasıyla öne çıkan MHP'li Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller'in referandumda "evet" diyeceğini ileri sürdü.
Sözcü'den Can Ataklı, bugünkü köşesinde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Halk TV'de dünkü konuğum Meral Akşener'di. Bana göre Akşener yaklaşık bir saatlik programda çok formdaydı.
Programın sonuna doğru eskiden bakanlığını yaptığı DYP'nin o zamanki genel başkanı Tansu Çiller hakkında çok ilginç bir iddia attı ortaya.
Çiller'in “EvetcÇi” olduğunu söyledi. Zaman darlığından üsteleyemedim ama inanın çok şaşırdım."